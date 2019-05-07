إسرائيل تسمح بادخال المحروقات الى غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- غزة-سمحت الحكومة الاسرائيلية بادخال المحروقات الى قطاع غزة مجددا، بعد وقف استمر عدة ايام في أعقاب التوتر الذي شهده القطاع نهاية الأسبوع الماضي.

ودخل اتفاق جديد للتهدئة حيز التنفيذ فجر امس بعد تصعيد واسع استمر عدة ايام.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن “إسرائيل قررت السماح بادخال المحروقات بكافة أنواعها الى قطاع غزة عن طريق معبر (كيريم شالوم) – كرم ابو سالم جنوب شرق القطاع، رغم كونه مغلقا حتى يوم الاحد المقبل”.

وقد تم اعلان الاغلاق على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة لاحياء اسرائيل عدة مناسبات بينها عيد الاستقلال.