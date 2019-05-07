مسؤول أمني إيطالي: لم نشهد هجوماً إرهابياً بفضل تنظيم الهجرة أيضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول أمني إيطالي أن عدم وقوع هجمات إرهابية في بلاده يمكن أن يعزى أيضاً الى انتظام مجال الهجرة.

وفي تصريحات على هامش المؤتمر الدولي حول محو التطرف والمقاتلين الأجانب، الملتئم في روما الثلاثاء، أضاف مدير دائرة المعلومات الأمنية (DIS) جِنّارو ڤيكيوني أن “فرنسا وبريطانيا لديهما أجانب قد بلغوا الجيلين الثاني والثالث”، مما “أدى الى خلق حالات ضيق، كما هي الحال في ضواحي باريس”، حيث “نشأت جيوب من الانحراف والاكتئاب، ونمت الرغبة في رد الفعل”. وخلص ڤيكيوني مشيرا الى أن “هذه المواقف لا وجود لها في إيطاليا، حيث أتاحت الهجرة المنظمة والمُسيطر عليها تجنب تشكيل مناطق تمثل أرضاً خصبة لخلق الشروط المسبقة للتطرف”.