جمعية كاثوليكية إيطالية: إدماج المهاجرين ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت جمعية كاثوليكية إيطالية أن عملية إدماج المهاجرين أمراً ممكناً.

هذا ويعقد رئيس جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية ماركو إيمپالياتسو، لقاءً صباح يوم غدٍ الأربعاء مع صحافيي دار الصحافة الأجنبية في روما، يتمحور حول موضوع “الممرات الإنسانية”.

ووفقا لبيان للجماعة الكاثوليكية، فإن الندوة “ستكون فرصة لتقييم هذا المشروع التابع للمجتمع المدني، والذي أصبح نموذجًا لأوروبا”، بل “وبشكل أعم، لمزيد من المعلومات حول المبادرات التي تنفذها سانت ايجيديو في العالم أيضاً، لصالح السلام والاندماج الاجتماعي”.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية، قد استضافت في مقرها، قصر (ڤيمينالي) مساء الجمعة الماضية، توقيع بروتوكول جديد لجلب 600 طالب لجوء من إثيوبيا والنيجر والأردن الى إيطاليا خلال عامين، عبر مشروع الممرات الإنسانية الممول ذاتيًا بالكامل، بفضل نسبة الثماني بالألف الممنوحة للكنيسة الكاثوليكية من المواطنين الإيطاليين عند إعلان ضريبة الدخل السنوية، والتي اقتطف مجلس الأساقفة الايطاليين جزءا منها، فضلا عن “الأموال التي يتم جمعها من قبل جماعة سانت إيجيديو، وكرم الجمعيات الإنسانية والرعايا”.