إيطاليا: رئيس الحكومة كونتي يلتقي فائز السرّاج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج في الحكومة، قصر (كيجي) اليوم الثلاثاء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل مساء الاثنين إلى روما في زيارة تشاور قصيرة إلى ايطاليا على رأس وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية ومستشاري الرئيس السياسي والأمن القومي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب وسفيري ليبيا لدى روما والإتحاد الأوروبي.

وقال بيان لقصر (كيجي) إن “الاجتماع أتاح فرصة للاطلاع على آخر التطورات على أرض الواقع وتبادل وجهات النظر حول الوضع الليبي”.

وذكر البيان أن “رئيس مجلس الوزراء أكد من جديد التزام الحكومة الإيطالية القوي بإعادة تنشيط عملية سياسية فعالة ومستدامة”، كما أكد على “ضرورة تجنب المزيد من أعمال العنف من أجل بدء لقاء بين الأطراف المعنية، تحت مظلة الأمم المتحدة وبدعم متماسك من جانب المجتمع الدولي”.

وخلص كونتي الى القول إن ما سلف ذكره يأتي “لصالح الشعب الليبي، واستقرار البلد والمنطقة بأسرها”، وفق البيان.