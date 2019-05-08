تحقيق أوروبي: الأسلحة المصنعة في بلجيكا تُستخدم بالحرب في اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تحقيق استقصائي قامت به عدة صحف من بينها صحيفة لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية، أن كثيراً من الأسلحة المصنعة في بلجيكا، تستخدم في العمليات القتالية الجارية في اليمن.

واستند التحقيق، الذي استمر أشهراً، إلى وثائق وصور وخرائط نشرتها السلطات المحلية في والونيا (جنوب بلجيكا الناطق بالفرنسية)، حيث يتم تصدير غالبية الأسلحة للسعودية وباقي دول الخليج.

وقام خبراء أوروبيون بالتسلح بتحليل هذه المواد وتقييمها بدقة متناهية للتوصل إلى النتيجة التالية: “لا تزال بلجيكا تغذي الحرب في اليمن بواسطة استمرارها بتصدير الأسلحة للدول المتورطة في الصراع”.

ويتم الحديث هنا، كما قالت صحيفة لوسوار التي شاركت في التحقيق ونشرت نتائجه، أن مدرعات بلجيكية مصنعة من قبل شركات في جنوب البلاد وأيضاً في شماله (الناطق بالهولندية)، قد تم بيعها لدول خليجية متعددة منها السعودية والبحرين.

وأوضح التحقيق أن هذه الأسلحة قد استخدمت بالفعل للقمع الداخلي، كما هي الحال في البحرين أو لقتل مدنيين في اليمن، وذلك بالنسبة للسعودية التي تقود التحالف العربي ضد الحوثيين.

وأكد التحقيق أن الحكومات المحلية في بلجيكا قد استمرت في إصدار رخص تصدير السلاح لدول الخليج وغيرها، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها، فـ”هناك عدم شفافية وغموض ونقص في عمليات المراقبة”، وفق التحقيق.

وعلى الرغم من أن حكومة والونيا قد أوقفت عمليات تسليم السلاح للسعودية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، إلا أن الشركات المصنعة للذخائر في شمال البلاد قد تابعت تصدير هذه المواد للرياض.

وتدافع السلطات المحلية في بلجيكا عن نفسها بالتأكيد بأن رخص بيع السلاح صالحة لمدة عامين، وأن ما تم تسليمه مؤخراً تم بموجب رخص قديمة.

وكان رئيس الحكومة المحلية في والونيا ويلي دو بورسيو، قد تحدث عام 2017 أمام البرلمان الوالوني قائلاً “إن الأسلحة المصدرة للسعودية مخصصة للحرس الوطني والحرس الملكي، وهما لا يقومان بعمليات خارج الحدود”، وفق كلامه.