يوروستات: انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بشكل اجمالي بدول الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مكتب الإحصائيات الأوروبية أن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الطاقة قد تراجع في دول الاتحاد عام 2018 عما كان عليه في العام الذي سبقه.

وأوضح المكتب في أحدث تقرير صدر اليوم بأن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن مصادر الطاقة التقليدية قد انخفضت بمعدل 2,6% في مجمل دول الاتحاد عام 2018.

ونوه التقرير بأن غاز ثاني أوكسيد الكربون يساهم بشكل واسع في ارتفاع درجة حرارة الأرض، حيث “يمثل هذا الغاز حوالي 80% من مجمل الغازات المسببة للاحتباس الحراري”، حسب يوروستات.

ويرتبط انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بعلاقة طردية بالنشاط الاقتصادي والصناعي وكذلك بالكثافة السكانية.

ويلاحظ التقرير أن تصدير واستيراد منتجات الطاقة تساهم كذلك في تصاعد انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

ويشير إلى أن الانخفاض في انبعاثات هذا النوع من الغاز عام 2018 قد لوحظت بشكل كبير في البرتغال، التي سجلت تراجعاً بنسبة 9% ثم بلغاريا بنسبة 8,1% عما كان عليه الحال العام الذي سبقه.

أما في دول أخرى مثل ليتونيا ومالطا في تزايدت انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 8.5% و6,7 % خلال العام الماضي نسبة للنسب المسجلة عام 2017.