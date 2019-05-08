إحصائية: 66.2٪ من الإيطاليين ضد العودة الى الليرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 66.2٪ من الإيطاليين لا يريدون الخروج من اليورو والعودة إلى الليرة، بينما يعارض 65.8٪ العودة إلى السيادة الوطنية عبر الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتمخضت دراسة للمركز الإيطالي للدراسات الإستثمارية الإجتماعية (Censis)، تم تنفيذها بالتعاون مع التعاونية الوطنية لتجارة التجزئة (Conad)، بعنوان “بماذا يحلم الإيطاليون؟” عن أن “52% من الفئة المستطلعة آراءها لا يؤيدون فكرة إعادة ترسيم الحدود الثابتة وفرض الضوابط الجمركية بين الدول الأوروبية”.

وأشار مركز الدراسات إلى أن “بين النسبة المئوية للأشخاص الذين يؤيدون العودة إلى الليرة، أعلى بين ذوي الدخول المنخفضة”، حيث “تصل الى 31٪، مقابل 8.8٪ مؤيد من ذوي الدخول المرتفعة”.

أما بالنسبة لمؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي فهم “31.6٪ من ذوي الدخول المنخفضة، مقابل 11٪ من تلك المرتفعة”، بينما “حظيت إعادة وضع الحدود والجمارك بين الدول الأوروبية بتأييد 39.2٪ من ذوي الدخول المنخفضة، مقارنة بـ25.3٪ من ذوي الدخول المرتفعة”.