وزير خارجية إيطاليا: “إدانة شديدة” لانتهاك سيادة القانون في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي عن “الإدانة الشديدة”، تعليقا على الإجراءات القضائية التي صدر أمس في فنزويلا، ضد سبعة من أعضاء الجمعية الوطنية الشرعية.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الأربعاء، عن الوزير ميلانيزي “أشد إدانة لهذه القرارات التي تنتهك الحصانات البرلمانية الأساسية وسيادة القانون”. وقال إن “الأعمال القمعية مثل هذه، لا تساعد بأي شكل من الأشكال في البحث عن حل ديمقراطي وسلمي للوضع الفنزويلي الخطير”، والذي “تعمل الحكومة الإيطالية لصالحه الى جانب الاتحاد الأوروبي، وفي سياق مجموعة الاتصال الدولية الخاصة أيضًا”.

وفي هذا السياق، تم الترحيب بالنائبة مارييلا ماغالانيس، في مقر السفارة الإيطالية في كاراكاس، وهي من بين المشمولين بالقرار القضائي المذكور أعلاه، متزوجة من مواطن إيطالي، وعلى وشك الحصول على الجنسية الإيطالية، وسيتم ضمان كل الحماية الممكنة والضيافة لها، في ظل الامتثال الكامل للاتفاقيات الدبلوماسية.