سالفيني يرفض فض الشراكة مع حركة خمس نجوم على الرغم من إقالة مسؤول حكومي في حزبه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى زعيم حزب الرابطة، نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني نيته فض الائتلاف الثنائي الحاكم مع حركة خمس نجوم حال تقدمه عليها في الانتخابات البرلمانية الاوروبية نهاية الشهر الجاري، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي إعفاء القيادي في الحزب وكيل وزارة النقل والبنى التحتية أرماندو سيري من منصبه على خلفية تهم فساد.

وقال سالفيني، الذي أعرب مرارا عن رفضه إقالة أرماندو سيري، “إهتمامي بالانتخابات الأوروبية من أجل إنقاذ أوروبا. أما هنا في إيطاليا، إذا إلتزم الجميع (في الائتلاف الحاكم) بكلمتهم ، فإن الحكومة ستمضي قدمًا”.

يشار إلى أن كل الاستطلاعات الاخيرة تفيد بأن حزب سالفيني قد أصبح منذ أشهر الحزب الاول في إيطاليا متقدما على شريكه في الحكم حركة خمس نجوم بثماني نقاط، 30.7 بالمائة مقابل 22.7 للحركة.

ووفق مصادر حكومية، فإن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي (تكنوقراط ولكنه أكثر قرباً لحركة خمس نجوم) قال للوزراء المجتمعين بعد إتخاذ قرار الاقالة إنه “إذا فقد الائتلاف الحاكم ثقة المواطنين، فلن يكونوا إلى جانبنا كما أن لن يعد بإمكاننا أن نقول إننا حكومة التغيير”.