السراج يلتقي ماكرون في باريس ويدعو لإدانة واضحة للهجوم على طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- روما- التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج اليوم الأربعاء في باريس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتناولت المحادثات “تطورات الازمة الليبية وتداعيات الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس”.

واشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة الوفاق إلى أن السراج أكد خلال المحادثات على “موقف حكومة الوفاق الوطني الثابت بالتصدي للقوات المعتدية دفاعاً عن العاصمة وحماية للشعب”. وقال إن “دعوات وقف إطلاق النار يجب أن تقترن بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث جاءت، مؤكداً بأن “أي آلية يقترحها المجتمع الدولي في هذا الأمر يجب أن تحقق هذا المطلب العادل”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خلال اللقاء الذي عقد بقصر الاليزيه، أن “قاعدة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي تغيرت بعد ما وقع من اعتداء، وأن على المنطقة الشرقية العمل على اختيار ممثلين لهم من سياسيين ونخب وأعيان للعودة للمسار السياسي، فلم يعد حفتر أو عقيلة صالح شركاء في الحوار أو التفاوض”.

وقال إن “ما ينشر تباعاً من تقارير عن تدخل فرنسي مساند للقوات المعتدية خلق رأي عام ليبي غاضب من فرنسا، وكان ذلك واضحاً خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها طرابلس، لذا من الضروري ان تتم إدانة هذا الهجوم بوضوح وعدم تسوية المعتدي بالمعتدى عليه”.

ونقل المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق عن ماكرون “التأكيد أن فرنسا تدعم حكومة الوفاق الوطني، وقال انه يتفهم موقف السيد الرئيس، معلناً معارضته للاعتداء على طرابلس، داعياً إلى الالتزام بمبادرة الامم المتحدة لحل سياسي شامل في ليبيا”، وقال إن “فرنسا ستبذل جهودها في هذا الاتجاه”.