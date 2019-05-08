إيطاليا: سالفيني يجتمع مع وزير خارجية الإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني إجتمع اليوم الاربعاء بمقر الوزارة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ولم يصدر بيان عن الداخلية الايطالية بشأن تفاصيل اللقاء.

وهذه الزيارة الثانية لروما للوزير الاماراتي خلال حوالي الاسبوعين، حيث إستقبله في 23 نيسان/أبريل نظيره الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي وعقد معه حينها اجتماعاً بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيزينا) “ركز على آخر التطورات في ليبيا”.

ويقوم ميلانيزي حاليا بجولة لدول في جنوب شرقي آسيا، تشمل فيتنام وسينغافورة.