بدء قمة أوربية غير رسمية في رومانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – انطلقت اليوم في مدينة سيبيو الرومانية اعمال القمة الأوروبية غير الرسمية على مستوى الدول الـ27، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمشروع الأوروبي قبل الاستحقاق الانتخابي المقرر ما بين 23 و26 الشهر الحالي.

ويريد الأوروبيون العمل على تحضير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) رغم تعثر هذا الملف، فالنقاش سيدور اليوم حول طرق تعزيز الدور الأوروبي على الساحة الدولية.

ويعمل الأوروبيون على تحضير وثيقة من 10 نقاط من المفترض أن تقود عمل المؤسسات الأوروبية للسنوات الخمس القادمة.

ومن المفترض أن تتحدث الوثيقة، التي ستعرض على القمة الأوروبية الرسمية في حزيران/يونيو المقبل لاقرارها، عن مختلف التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية مثل محاربة التغير المناخي، وتحسين الوضع الاقتصادي والقدرة التنافسية للتكتل الموحد والرد على التحديات الاجتماعية التي تواجه المواطنين.

كما سيصدر الزعماء ما سُمي بإعلان سيبيو، ” هو عبارة عن اعلان نوايا حسنة يركز على الثوابت الأوروبية”، حسب مصدر مطلع.

ومن غير المنتظر أن يتمخض اللقاء عن قرارات هامة، لكن زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء سيحاولون التوافق على موضوع آخر يتعلق بتعيينات قادة المؤسسات الأوروبية بعد الانتخابات لفترة تمتد حتى عام 2024.

وبالرغم من تصميمهم على احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، فإن زعماء الدول يريدون الاحتفاظ باليد الطولى في تعيين رئيس البرلمان وتسمية رئيس المجلس الوزاري وكذلك محافظ المصرف المركزي، المناصب العليا في المؤسسات في التكتل الموحد.