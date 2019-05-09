سالفيني ينتقد تدخل سفينة للبحرية الايطالية لإنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنتقد وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني تدخل سفينة تابعة للقوات البحرية الايطالية لإنقاذ 40 مهاجراً قبالة مياه ليبيا.

وقال في تصريح للصحفيين بهذا الصدد “لا أريد أن يكون هناك وزير يدافع عن الحدود ووزير آخر ينقل المهاجرين إلى إيطاليا”، في إشارة إلى زميلته وزيرة الدفاع، إليزابيتا ترينتا، المحسوبة على حركة خمس نجوم.

وأضاف سالفيني، زعيم حزب الرابطة الطرف الثاني في الائتلاف الثنائي الحاكم، “أنا في انتظار الوثائق. وبحكم أن المسألة من اختصاصي، فلن أحدد أي ميناء إيطالي لإنزالهم”. وأردف مستدركا “بالطبع، إن إنقاذ الأرواح في البحر هو واجب على رجال ونساء البحرية، لكنني طلبت توضيحاً فيما إذا كان المهاجرون داخل المياه الليبية ولماذا لم يتم إستدعاء خفر السواحل الليبي، الذي تدخل أمس لإنقاذ 216 شخصًا”.

وليست هذه المرة الاولى التي يحدث فيها جدلا بين سالفيني وترينتا بصفة خاصة وبين قادة قطبي الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا بصفة عامة، نظرا لإحتدام التنافس السياسي بين الحزبين مع إقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الاوروبية المقررة في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري.

وكانت وزيرة الدفاع قد صرحت في وقت سابق بأن وزير الداخلية “حسنا فعل” لموافقته على ممر إنساني لإستقبال 147 من طالبي اللجوء تم إجلائهم مؤخراً جوا من ليبيا إلى إيطاليا، وتساءلت فيما إذا كان غير موقفه بهذا الصدد. وأضافت ترينتا، “قبل أيام تعرضت لهجوم لتأكيدي فقط على مبدأ القانون الدولي الانساني الذي يكفل للذين يفرون من الحروب حق اللجوء. لهذا السبب فقط تعرضت لإهانة لم يسبق لها مثيل. آمل أن يعترف الوزير سالفيني الآن بأهمية ما قلته”.