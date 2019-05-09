ماكرون: على ايران البقاء ضمن الاتفاق النووي وسنفعل كل شيء لتحقيق ذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سيبيو – بروكسل – عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن قناعته بأن على ايران أن تبقى ضمن الاتفاق الموقع بينها وبين الأطراف الدولية عام 2015، بشأن أنشطتها النووية.

وكان ماكرون يدلي بتصريحات صحفية على هامش القمة الأوروبية غير الرسمية المنعقدة اليوم في سيبيو (رومانيا)، مشدداً على تصميمه عمل كل ما هو ممكن للتوصل إلى هذا الهدف.

ومن المنتظر أن يناقش زعماء الدول الـ27 المجتمعين في سيبيو اليوم، تطورات الملف النووي الإيراني، بعد اعلان طهران نيتها الانسحاب من أجزاء منه خلال مهلة 60 يوماً في حال لم تنفذ الأطراف الدولية تعهداتها.

وتقول طهران أن قرارها جاء بعد شعورها بـ”اليأس” من إمكانية وفاء الاطراف الأوروبية، أي بريطانيا، ألمانيا و فرنسا بتعهداتها التصدي للعقوبات الأمريكية التي أُعيد فرضها بعد أن قررت واشنطن الانسحاب أحادياً من الاتفاق,

ووصف ماكرون بـ” غير الكاف” الاتفاق النووي مضيفاً: “علينا العمل على اتفاق جديد يكمل الاتفاق الحالي لما بعد 2025، بشكل يساهم في مراقبة برامج الصواريخ البالستية الإيرانية، ودور طهران الإقليمي”.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الحالي كقاعدة عمل للمستقبل.

وحول الانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة، أكد ماكرون أن المواطنين الأوروبيين مدعوون للاختيار، “هل يريدون بناء أوروبا جديدة أو هدم المشروع الأوروبي”، وفق كلامه