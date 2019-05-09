 الصليب الأحمر الإيطالي: المرسوم الأمني يؤدي لفصل 60 من موظفينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن مدير الصليب الأحمر في روما بيترو جوليو مارياني عن عملية فصل جماعي لـ60 من أفراده بسبب المرسوم الأمني.

وأوضح مارياني في تصريحات إذاعية، الخميس “إنه خيار إلزامي لأن إعادة هيكلة نموذج استقبال المهاجرين المنصوص عليه”، في المرسوم “حدد الخدمات بشكل كبير، وذلك من وجهة النظر النوعية أيضًا، مما قلل من عدد ساعات المهنيين المعنيين بضمان مسارات دمج المهاجرين”.

وتابع مدير فرع روما “كما خفض المرسوم عدد العمال الذين يمثلون نقطة مرجعية للمهاجرين” أيضا “يضاف الى ذلك خفض الأموال المخصصة لكل فرد، مما لا يسمح باستمرارية الخدمة نفسها”، مبينا أن “صندوق إدارة شؤون المهاجرين اليوم، أصبح يختلف وفقًا لتصنيف المركز، وبالتالي استنادا لعدد الأشخاص الذين يتم إستقبالهم”، فـ”المركز الذي يمكنه أن يستوعب بين 50 و300 شخص على سبيل المثال، يبلغ نصيب الفرد فيه حوالي 25/26 يورو”، بينما كان المبلغ سابقاً، 35 يورو في كل الأحوال.

وخلص مارياني مطلقا نداء إلى المؤسسات: “أطلب التفكير بعمق في العواقب التي ستجلبها هذه العراقيل في مسارات التكامل”.