مسؤول إيطالي: زيادة الصادرات للصين بنسبة 15% بعد توقيع الاتفاقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، لويجي دي مايو عن سعادته إزاء بدء الشحنات الأولى لتصدير البرتقال الصقلي جواً إلى الصين. وقال “هذا يعني أن الاتفاقيات التي وقعناها تعمل”.

وقال دي مايو في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لمدينة باليرمو عاصمة إقليم صقلية، “في الأشهر الأولى من هذا العام ، قمنا بزيادة الصادرات من إيطاليا إلى الصين بنسبة 15 في المائة، وهو اتفاق جلب ما يصنع في إيطاليا إلى الصين وليس ما يصنع في الصين إلى إيطاليا”.

وكانت إيطاليا قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن مبادرة “الحزام والطريق” خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما نهاية آذار/مارس الماضي.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي لم تنل رضا الولايات المتحدة الامريكية، أصبحت إيطاليا الدولة الاولى في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والدول المؤسسة للاتحاد الاوروبي، المنضمة إلى المبادرة، التي يراها بعض تخدم المصالح الصينية حصراً.