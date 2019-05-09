رئيس وزراء إيطاليا يدعو لجهد أوروبي إضافي للحوار مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سيبيو-روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، مخاطباً القادة الاوروبيين في قمتهم غير الرسمية في رومانيا الخميس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي “الحفاظ على وتغذية العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية”.

واشار كونتي، حسبما أفادت مصادر في رئاسة الوزراء الايطالية، إلى أنه ينبغي أيضا بذل “جهد إضافي” للحوار مع روسيا وحث موسكو على أن تفعل الشيء نفسه من أجل التغلب على الصدع الحالي الذي لا يفيد أيا من الطرفين.

أما بالنسبة للصين، جدد كونتي في قمة مدينة سيبيو “التأكيد على أن إيطاليا كانت رائدة فيما يتعلق بالمبادئ الأوروبية التي تم تضمينها في مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة الحزام والطريق. كما أنها فتحت الباب أمام الدول المتبقية والتي، إذا أرادت الانضمام إلى المبادرة، يمكنها الاستفادة من المفاوضات الإيطالية القوية” مع بكين.