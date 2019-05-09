قوات النظام السوري تستعيد السيطرة على مناطق في الشمال دون قتال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انسحبت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم (الخميس) من العديد من مناطق في ريف حماة شمال البلاد لصالح قوات النظام السوري، وسلّمت بعض المناطق لهذه القوات دون قتال.

وبدأت العمليات العسكرية قبل ثلاثة أيام بقصف مكثف لقرى وبلدات ريفي إدلب وحماة من قبل طيران النظام السوري والطيران الروسي، وسقط عشرات القتلى من المدنيين.

واستولت قوات النظام على قلعة المضيق في الجهة الشرقية من سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومنطقة الكركات وتل هواش ومنطقة الشيخ إدريس وغيرها، وقال محمد رشيد عضو المكتب الإعلامي للجبهة الوطنية للتحرير المعارضة إن مقاتلي الجبهة انسحبوا من المنطقة “كون قلعة المضيق ساقطة عسكرياً”.

وكانت (هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة) مسيطرة على قلعة المضيق، بعد عمليات عسكرية قامت بها مطلع العام ضد فصائل الجيش الحر، وانتزعت السيطرة على القلعة منهم.

إلى ذلك، استعادت قوات النظام السوري بدعم جوي روسي كثيف، السيطرة على بلدة كفرنبودة في ريف حماه الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات مع فصائل المعارضة، وأجبرت هذه القوات مقاتلي المعارضة على الانسحاب إلى غرب البلدة إلى جهة ريف إدلب الجنوبي.

وأعلنت وسائل إعلام سورية شبه رسمية مرتبطة بالنظام أن ألجيش أحرز تقدماً استراتيجياً في ريف حماة، و”تمكن من إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية” بشكل كامل من بعض البلدات في ريف حماة، وأن قوات النظام اقتحمت البلدة الخارجة عن سيطرة النظام منذ عام 2012.

وشنت قوات النظام والطيران الروسي هجمات كثيفة وعنيفة خلال الأيام الثلاثة الماضية على المنطقة على الرغم من أنها تقع في المنطقة المتفق عليها ضمن اتفاق سوتشي كمنطقة منزوعة السلاح، وتخضه لنظام خفض التصعيد.

وسيطرت قوات النظام الثلاثاء على بلدة الجنابرة وتل عثمان الاستراتيجي، في نفس المنطقة، كما استهدفت مؤسسات ومواقع حيوية كالمستشفيات والمدارس، وتسببت في نزوح أكثر من 200 ألف مدني من المنطقة.

وتواصل قوات النظام وروسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المنطقة، والذي بدأته في 26 نيسان/أبريل الماضي، بعد ختام الجولة الـ 12 من اجتماعات أستانا، التي فشلت فيها الدول الضامنة من اتحقيق أي تقدّم يُذكر في ملف تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتسعى قوات النظام حالياً للسيطرة على تلة كباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، ومدينتي السرمانية وجسر الشغور في ريف إدلب الشمالي الغربي.