منظمة الصحة العالمية تدين إستهداف سيارة إسعاف في طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إنها “تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف أمس سيارة إسعاف في طرابلس بليبيا، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عاملين في مجال الصحة بجروح، أحدهم يعاني من إصابات خطيرة”.

وفي بيان، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، سيد جعفر حسين، إن “هذا الهجوم على سيارة إسعاف ذات شعارات ظاهرة بشكل واضح يعد انتهاكا مروعا وغير مقبول للقانون الإنساني الدولي”، مضيفا أن “الحادث لم يقتصر على إصابة عاملين أساسيين في مجال الصحة وحسب، بل أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف، الأمر الذي يحرم المرضى من الوصول إلى الرعاية في المستقبل”.

ومنذ تصاعد النزاع في ليبيا في أوائل نيسان/أبريل، أصيبت إحدى عشرة سيارة إسعاف إضافية أو تعرضت لأضرار جانبية. وخلال نفس الشهر، قُتل ثلاثة عاملين في مجال الصحة بطرابلس، وكافح العديد من المستجيبين على الخطوط الأمامية للقتال للوصول إلى الجرحى دون أن يصابوا أنفسهم بأذى. ومع استمرار النزاع في شهره الثاني، توفي أكثر من 400 شخص وأصيب أكثر من 2000 آخرين.

ودأبت منظمة الصحة العالمية على دعم المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف الميداني في ليبيا منذ بداية النزاع. كما نشرت المنظمة فرقا طبية طارئة للمستشفيات الرئيسية لإجراء العمليات الجراحية في المستشفيات بطرابلس وحولها. كما تقوم منظمة الصحة العالمية بتزويد المرافق الصحية بالإمدادات الطبية، بما في ذلك مجموعات الصدمات النفسية مع الأدوية اللازمة لإصابات الحرب.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري إن “هذا الانتهاك الصارخ لقواعد الحرب الأساسية يمكن أن يعرض عمليات المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف للخطر وردع الطواقم الصحية المتفانية عن أداء واجباتها المنقذة للحياة. لا يمكن للمنظمة قبول أي تصرفات تعرض العاملين الصحيين للأذى. يعمل موظفو الصحة في ليبيا على إنقاذ الأرواح ويجب السماح لهم بالعمل دون تعريض سلامتهم أو رفاههم لخطر إضافي.”