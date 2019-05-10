180 ألفا ادوا الصلاة بالأقصى في جمعة رمضان الاولى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت مديرية الاوقاف الاسلامية في القدس إن اكثر من 180 الفا ادوا صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان في المسجد الاقصى اليوم.

واشارت على لسان مديرها العام الشيخ عزام الخطيب متحدثا لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الى ان الصلاة سارت بشكل هاديء وانه تم توفير جميع متطلبات راحة المصلين بما في ذلك مظلات تقي من اشعة الشمس معبرا عن الامل ان يكون شهر رمضان شهر القدس.

واعلنت الشرطة الاسرائيلية انها نشرت مئات من عناصرها في مدينة القدس اليوم.

واشارت الى ان 135 الفا ادوا الصلاة في الاقصى اليوم بحسب تقديراتها.

وكانت السلطات الاسرائيلية منعت الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول الى القدس كما منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 40عاما وان كانت سمحت لجميع النساء من الضفة بالوصول الى المدينة.

واشاد خطيب المسجد الشيخ محمد سليم بوصول المصلين الى المسجد باعداد كبيرة.