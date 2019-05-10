متحدث أوروبي: نأمل مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل –عبرت المفوضية الأوروبية عن أملها أن تشهد الانتخابات التشريعية القادمة المقررة ما بين 23 و 26 الشهر الحالي نسبة إقبال واسعة من مواطني الاتحاد.

وتعد نسبة المشاركة في الاقتراع التشريعي الأوروبي من أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات الأوروبية، فقد تراجعت نسبة المشاركة بشكل كبير من حوالي 61% عام 1979 إلى ما يقارب 42% عام 2014.

وحول هذا الأمر، عبر المتحدث باسم المفوضية عن أمله في أن يشهد الاقتراع القادم ارتفاعاً في الاقبال، ما يعني بالنسبة للمؤسسات، تقارباً أكثر مع المواطن.

وقال الكسندر وينتدرستن: ” نشهد حالياً في مختلف دول الاتحاد نقاشات هامة تتمحور حول قضايا تهمنا كأوروبيين وتتجاوز حدود الدول منها التغير المناخي، والأمن والهجرة وهذا أمر مشجع”.

وتحفظ وينتدرستن على الحديث عن شكل التحالفات التي ستتشكل بعد الانتخابات التشريعية والتي ستتحكم في تعيين رؤساء المؤسسات الأوروبية للفترة ما بين 2019-2024.

وفي هذا الصدد، رأى وينتدرستن بأن دعوة رئيس الاتحاد دونالد توسك لقمة استثنائية يوم 28 الشهر الحالي، أي بعد يومين من الانتخابات تشكل محطة إيجابية على طريق تفعيل المؤسسات الأوروبية بطواقهما الجديدة.

وألمح أن لقاء 28 آيار/مايو الحالي لن يكون إلا خطوة أولى، حيث سيجتمع الزعماء في 20 و21 حزيران/يونيو خلال قمة رسمية لاستكمال نقاشهم بشأن التعيينات.

هذا ويحق لما يقارب من 427 مليون مواطناُ أوروبياً المشاركة في الاقتراع القادم.,

وبصرف النظر عن نتائج الانتخابات، يحتفظ زعماء الدول الأعضاء، كما هو منصوص عنه في المعاهدات، بحق اختيار الشخص الذي سيحتل منصب رئيس المفوضية الأوروبية وكذلك رئيس الاتحاد، محافظ المصرف المركزي الأوروبي.

وكان توسك قد أشار في تصريحات له أمس إلى ضرورة احترام التوازن بين الدول الأعضاء وكذلك احترام نتائج الانتخابات الأوروبية,