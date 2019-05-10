البابا: آمل بزيارة جنوب السودان هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعرب البابا فرنسيس عن الأمل بالتمكن من الذهاب إلى جنوب السودان، ربما خلال العام الجاري.

وخلال لقائه في الفاتيكان الجمعة، عضوات الإتحاد الدولي للرئيسات العامات للرهبنات (UISG) في ختام جمعيتهن العامة الـ21، أبدى البابا “رغبته الكبيرة هذه”، مستذكرا “كنت على وشك الذهاب إلى جنوب السودان العام الماضي مع الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية جوستين ويلبي، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، إلا أنني وعدت بالذهاب إلى هناك معه. ربما خلال هذا العام، هذا ليس وعدًا”.

وذكر بيرغوليو أنه “إذا حدث الأمر هذا العام، فقد يكون في أيلول/سبتمبر، عند الزيارة إلى موزمبيق، مدغشقر وموريس”، مبينا أنه “ربما سيكون هناك وقت للذهاب من هناك”، الى جنوب السودان “لكنني لا أتحدث عن الوقت بمعنى الزمن، بل بمعنى الوقت الملائم”. واختتم مؤكداً “أنا أحمل جنوب السودان في قلبي، آمل أن أذهب إليه”.