هنية يبحث مع مبعوث الامم المتحدة التهدئة في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- بحث رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، اليوم، هاتفيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف جهود التهدئة في عزة.

وقالت حركة حماس في بيان ان الاتصال “بحث الجهود الحثيثة التي تبذل على أكثر من صعيد لتنفيذ التفاهمات الخاصة بإنهاء المعاناة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة ورفع الحصار عنه”.

واضافت انه “جرى استعراض طبيعة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من قتل وتدمير”.

وتابعت “ناقش الطرفان خلال الاتصال الأوضاع داخل سجون الاحتلال في ظل التلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ التزاماته بناءً على الاتفاق الذي أعقب معركة الكرامة التي خاضها الأسرى في سجون المحتل”.

وكانت جهود مصرية واممية ادت الى تجديد التهدئة في غزة مطلع الاسبوع.

وفي الغضون، قال الجيش الاسرائيلي”من المتوقع أن يعاد فتح مساحة الصيد في قطاع غزة غدًا الجمعة بمسافة تصل حتى 12 ميلاً بحريًا”،

واضاف في بيان “إن هذه الخطوة تندرج في إطار السياسة المدنية الرامية إلى منع تفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة وذلك بمقتضى السياسة التي تفرق ما بين الإرهاب والمدنيين غير المتورطين فيه”.

وتابع الجيش الاسرائيلي “إن تطبيق هذه الخطوة مشروط بالتزام صيادي الأسماك الغزيين بالاتفاقات”.