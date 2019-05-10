رئيس وزراء إيطاليا: حرب الرسوم التجارية ليست في مصلحتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الجمعة إن بلاده “مدعوة إلى مواجهة وضع دولي حرج للغاية، يرجع بشكل خاص إلى حرب الرسوم التجارية”.

وقال كونتي “إنها توترات تجارية ليست في مصلحتنا ونأمل أن تنتهي في أقرب وقت على الرغم من الإعلانات والمواقف التي تبدو جامدة للغاية”، في إشارة إلى المفاوضات الصعبة والتصريحات المتناقضة بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين الشعبية.

وقال رئيس الحكومة الايطالية، خلال تقديم الخطة الصناعية لهيئة السكك الحديدية للأعوام 2019-2023 “إنها عوامل خارجية تسببت في تباطؤ دوران عجلة الاقتصاد، مقارنة بتوقعات نمو كانت مأمولة، بعد الدورة السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية”.