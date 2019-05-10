سالفيني يدعو حكومة بلاده لإحداث قفزة نوعية بمجال إعادة المهاجرين لبلدانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني في رسالة إلى رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي ونظيره وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، عن الحاجة إلى إحداث “قفزة نوعية” للدبلوماسية الايطالية بشأن مسألة إعادة المهاجرين، الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد، إلى أوطانهم.

وقال سالفيني إنه تم “إحراز نتائج جيدة” في هذا المجال “ضمن اختصاص وزارة الداخلية”، منوهاً بأن عدد المهاجرين غير النظاميين المعادين لبلدانهم فاق، خلال العام الحالي، أولئك القادمين إلى إيطاليا، إلا أنه أضاف “لكن لتوطيد هذه النتائج نحن بحاجة إلى قفزة نوعية حقيقية إلى الأمام في السياسة الخارجية الإيطالية في كليتها، بالاستثمار في مجالات ذات طبيعة اقتصادية-تجارية وسياسة خارجية تتجاوز إختصاص وزارتي”.

وأشار سالفيني إلى أنه “على إدراك بأن المشكلة تتخطى الحدود الوطنية ويجب معالجتها في المستوى العام بتوفير آليات ملزمة في العلاقات مع دول المنشأ، على المستويين الأوروبي والثنائي”.