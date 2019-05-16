ميركل ترفض عضوية كاملة لتركيا بالاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ترفض منح عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي بل شراكة خاصة نظراً لأهمية أنقرة بالنسبة لأوروبا.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة (لاستامبا) الايطالية الخميس، قالت المستشارة الالمانية ” لقد قلت دائمًا أنني لا أرى انضمامًا تامًا لتركيا. مفاوضات الانضمام تجري والنتيجة مفتوحة”.

ولكنها عادت لتؤكد “لقد تحدثت دائمًا عن علاقات خاصة مع هذا البلد ، وهو أمر مهم بالنسبة لنا. هناك نقاط إختلاف كثيرة في القيم السياسية، ولكن هناك مصالح مشتركة، لنفكر فقط في سورية ومكافحة الإرهاب الإسلامي”.