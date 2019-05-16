صحيفة إيطالية: حفتر في روما ويستقبله كونتي صباح الخميس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت صحيفة إيطالية عن وصول المشير خليفة حفتر إلى روما مساء أمس الاربعاء، وهي معلومة لم تؤكدها رئاسة الوزراء الايطالية بصفة رسمية.

وكتبت صحيفة (لاستامبا) في نسختها الورقية اليوم الخميس “وصل رجل برقة القوي الجنرال خليفة حفتر الليلة الماضية إلى روما حيث سيلتقي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي صباح اليوم ، ثم يغادر إلى باريس لإجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وكان من المتوقع أن يزور حفتر روما هذه الايام قادماً من باريس.

وكان رئيس الوزراء الايطالي كونتي قد صرح الثلاثاء الماضي بعد إستقباله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج في روما، أنه يسعى للقاء الجنرال الليبي في القريب العاجل، حيث قال “أنا على ثقة من أنني سوف ألتقي بصورة مباشرة الجنرال حفتر قريباً”.

وأضاف رئيس الحكومة الايطالية، التي أدانت الهجوم التي شنته قوات حفتر على العاصمة الليبية طرابلس، “في كل محادثاتي ما زلت أقول إن الحل لا يمكن أن يمر بالوسائل العسكرية”.