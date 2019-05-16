برلسكوني يحدد “إخفاقات” سالفيني بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنتقد رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني حليفه السابق ماتيو سالفيني، بصفته وزير الداخلية، كونه لم يتمكن من توقيع معاهدات مع دول الشمال الافريقي تلزمها بمنع المهاجرين من الانطلاق من شواطئها والتوجه نحو إيطاليا وأوروبا.

وقال برلسكوني، في مداخلة مع إحدى قنوات التلفزة ضمن حملة حزبه (فورتسا إيتاليا) للإنتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في 26 الجاري، “سالفيني كوزير قام بعمل جيد. لكنه لم يفعل بعض الأشياء الأخرى التي أعتقد أنه كان عليك القيام بها”.

كما إنتقد برلسكوني “عجز” سالفيني في تسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين الموجودين في إيطاليا إلى بلدانهم الأصلية، وقال “هنا أيضًا يجب التوصل إلى اتفاقيات مع بلدان المنشأ”.