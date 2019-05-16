نتنياهو: اواجه صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأنه يواجه صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة .

وقال نتنياهو، الذي امامه مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتشكيل حكومته الخامسة، ان التفاوض الائتلافي اصبح شبه مستحيل، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح متطلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض. واضاف “قد لا استطيع تشكيل الحكومة المقبلة اذا لم تنزل هذه الأحزاب عن الشجرة”.

ومن اجل الحصول على ثقة اكثر من 60 عضوا في الكنيست، فإنه يتعين على نتنياهو التوصل الى اتفاقات ائتلافية مع عدة احزاب اسرائيلية صغيرة.

وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت) إن نتنياهو يسعى في المرحلة الأولى الى تشكيل حكومة ضيقة بدون حزب “اسرائيل بيتنا” برئاسة وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان.

ويطالب “اسرائيل بيتنا” بالحصول على رئاسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية وأيضا دعم الحكومة لمشروع قانون التجنيد في الكنيست الاسرائيلي.

ولكن بدون حزب” اسرائيل بيتنا” فإن الحكومة الجديدة تبقى بتأييد 60 عضوا فقط في الكنيست.

ولكن وزير المالية الاسرائيلي وزغيم حزب” كلنا” موشيه كحلون قال إنه يرفض الانضمام الى حكومة تعتمد على ستين نائبا فقط.

وكان حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو حصل على اعلى المقاعد في الانتخابات الاسرائيلية العامة التي جرت مطلع الشهر الماضي.

وفي السابع عشر من نيسان/ابريل كلفه الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما ثم جرى تمديد هذه المهلة بمدة اسبوعين اضافيين.