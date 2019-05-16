لوبان: سعي مع سالفيني لبديل حقيقي لضغط الحزبين الشعبي والإشتراكي الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان، إن “هناك بديلاً حقيقياً نعمل لأجله أنا وماتيو سالفيني”، وهو الذي “يمكنه وضع حد لضغط الحزبين الشعبي والإشتراكي الأوروبيين، الذي قاد أوروبا لأن تكون خاسرة وعديمة المصداقية”.

وأضافت لوبان في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، الخميس، التي تشاطر سالفيني “الرؤية نفسها لأوروبا قائمة على السيادة، حق الشعوب في تقرير المصير والتعاون الطوعي”، فـ”نحن نؤمن بإمكانية بناء أوروبا دون إكراه أو ابتزاز أو تهديد مستمر”.

وفيما يتعلق بمسألة المهاجرين، أشارت السياسية الفرنسية الى أن “سالفيني يطالب الاتحاد الأوروبي بمواجهة الإخفاقات في سياسة الهجرة وعواقبها”، فـ”لا تكفي إهانة الحكومات، على غرار ما فعل (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون لإخفاء الإخفاق في سياسة الهجرة”، مبينة “لدينا، أنا وسالفيني، الإرادة نفسها لوضع حد لحرية حركة المهاجرين”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتاح للتحالف مع حزبَي الاتحاد المدني المجري (Fidesz) لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، والبديل من أجل ألمانيا (Afd)، قالت لوبان إن “في الوحدة قوة، وأن رياح التاريخ تهب نحو أشرعة المدافعين عن الأمم”، لذلك “من يشاطرنا هذه الرؤية المشتركة فأهلا وسهلا به، سواء أكان الألمان من الـ(Afd)، الهنغاريون، وكذلك أصدقاؤنا الدنماركيون والفنلنديون”. واختتمت بالقول إن “هذا هو البديل الحقيقي الذي نعمل لأجله بالتعاون مع ماتيو سالفيني”.