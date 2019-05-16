كونتي يدعو لوقف إطلاق النار في لقاء “مطول” مع حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي الاجتماع مع المشير خليفة حفتر صباح اليوم الخميس بـ”المطوّل”، والذي “طلبت خلاله إبلاغي بالتطورات وأعربت عن قلق إيطاليا إزاء الوضع الحرج للغاية” الذي تعيشه ليبيا في الوقت الراهن.

وقال كونتي، في تصريح للصحفيين على هامش منتدى للإدارة العامة في روما، في أعقاب اللقاء الذي استمر ساعتين، “لقد دعوت إلى وقف إطلاق النار ونثق في أنه يمكن السير في طريق الحل السياسي”.

وسبق الاجتماع بين كونتي وحفتر بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) لقاء للأول مع السفير الأمريكي لدى إيطاليا، لويس إيزنبرغ

يشار إلى أن مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع حفتر، أعتبرت دعما للجنرال الليبي على حساب حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، المعترف بها دوليا.

وقد أعلن البيت الأبيض حينها أن ترامب إعترف بـ”الدور المهم” للمشير حفتر في “مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية”، كما تمّ إستعراض “رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي”.