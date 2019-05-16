البابا: التعليم من حق الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن “التعليم حق للجميع”، داعيا الى “مواجهة الضرورات التربوية القصوى”

ولدى استقباله في قاعة كليمينتينا بالقصر الرسولي الخميس، جماعة إخوة المدارس الكاثوليكية لمناسبة الذكرى الـ300 لوفاة مؤسسها، القديس جان باتيست دي لاسال ذكر البابا أن “هذه الذكرى المهمّة لمؤسسكم ولمعهدكم، مناسبة ملائمة لتسليط الضوء على شخص رائد في مجال التربية، ابتكر في زمنه نظاماً تربوياً إبداعياً”، لذا فـ”مثاله وشهادته يؤكِّدان آنية رسالته للجماعة المسيحية اليوم وينيران لنا درباً ينبغي علينا اتباعها”.

وأضاف البابا أن “رؤية دي لاسال للمدرسة قد حملته لينَمّي بشكل أوضح القناعة بأنَّ التعليم حق للجميع، حتى للفقراء”، لذلك “لم يتردّد في التخلّي عن إرث عائلته الكبير ليكرّس نفسه بالكامل لتعليم الطبقة الفقيرة”، ومن ثم “تأسيس جماعة من العلمانيين ليحملوا مثاله هذا الى الأمام، مقتنعاً بأنه لا يمكن للكنيسة أن تبقى بعيدة عن التناقضات الاجتماعية للأزمنة التي دُعيت لتواجهها”.

وأشار بيرغوليو الى أن “اللقاء اليومي للقديس مع عالم المدرسة قد أنضّج لديه إدراكاً، وتحديد مفهوم جديد للمعلّم”، فلقد “كان مقتنعًا أن المدرسة واقع جدي يحتاج لأشخاص ذوي تهيئة ملائمة”، لكنه “وضع نصب عينيه كل العجز الهيكلي والوظيفيّ لمؤسسة متداعية تحتاج لبنية ونظام”.

وحث البابا جماعة القديس دي لاسال، على “التعمُّق والتشبه بشغفه ومحبّته للأخيرين والمهمّشين”، داعيا إياهم لـ”يكونوا على خطى شهادته الرسوليّة، روّادًا لثقافة قيامة، ولاسيما في الأطر الوجوديّة التي تسود فيها ثقافة الموت”، فـ”ليتمكّن دافع الرسالة التربوية الذي جعل من مؤسسكم معلمًا وشاهدًا لكثير من معاصريه، اليوم أيضًا، من تغذية مشاريعكم وعملكم”.

وخلص البابا الى القول “أحملوا رسالتكم بقوّة متجدّدة بين الأجيال الشابة، بالشجاعة التي تميّز بها القديس جان باتيست دي لاسال، وأعلنوا للجميع إنجيل الرجاء والمحبّة”، و”لتعضدكم العذراء القديسة على الدوام، ولتنل لكم من الرب ثمارًا رسوليّة وافرة”.