المفوضية: تقدم في استخدام الأموال المخصصة للاجئين في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية تقدم العمل على تنفيذ برنامج المساعدات المخصص للاجئين في تركيا والبالغة قيمته 6 مليار يورو.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاتفاق المبرم بين بروكسل وأنقرة عام 2016 بشأن التعامل مع موضوع اللاجئين، خاصة السوريين منهم.

وشددت المفوضية، في أحدث تقرير لها اليوم، على نجاح واستمرار 80 مشروعاً متخصصاً في مجالا التعليم والصحة، حيث “تم تخصيص 4,2 مليار يورو لهذه المشاريع، صُرف فعلياً منها حتى الآن 2,22 مليار”، حسب التقرير.

ويعتبر المفوض المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان، أن هذه المشاريع قدمت وتستمر في تقديم مساعدات حيوية وأساسية للاجئين في تركيا وللمجموعات المضيفة لهم، فـ”هناك المزيد من المشاريع قيد الاعداد” وفق كلامه.

وهناك 1,6 مليون لاجئ في تركيا يتلقون مساعدات ويستفيدون من خدمات برامج يمولها الاتحاد الأوروبي.

وتتنوع مساعدات الأوروبيين ما بين خدمات التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية والتأهيل المهني، وبرامج ادماج اللاجئين في سوق العمل.

كما يمول الاتحاد برنامجاً خاصاً يقضي بمنح اللاجئين مستحقات مالية شهرية تساعدهم على شراء ما يحتاجونه، الأمر الذي يساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المستقبلة لهم.

وبالرغم من أن هذا البرنامج قد أثار الجدل عدة مرات، بسبب هوية المستفيدين منه وطريقة استخدام الأموال، إلا أن المفوضية تصر على التأكيد أن لديها آليات لمراقبة طريقة العمل وتفادي حصول أي تجاوزات.