200 ألفا ادوا الصلاة بالمسجد الاقصى اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت مديرية الاوقاف الاسلامية في القدس إن اكثر من 200 الفا ادوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الاقصى اليوم.

واشارت على لسان مديرها العام الشيخ عزام الخطيب متحدثا لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الى ان الصلاة “سارت بشكل هاديء”.

وكانت السلطات الاسرائيلية منعت الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول الى القدس كما منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما وان كانت سمحت لجميع النساء من الضفة بالوصول الى المدينة.

واشاد خطيب المسجد الشيخ اسماعيل نواهضة بوصول المصلين الى المسجد باعداد كبيرة.