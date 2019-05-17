البابا: أؤكد إلتماس الكرسي الرسولي لتحرير الأب ماكّالّي في النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أكد البابا “التماس” و “اهتمام الكرسي الرسولي بشأن الوضع المقلق” المرتبط بالأب بييرلويجي ماكّالّي، الذي اختطف في النيجر يوم 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان الأب ماكّالّي المنتمي الى جمعية البعثات الأفريقية (SMA) قد تعرض للاختطاف على يد “جهاديين مزعومين ينشطون في نطاق العاصمة النيجرية نيامي”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية آنذاك عن أخيه في الرهبنة الأب ماورو أرمانينو.

ولدى استقباله المشاركين في اللقاء السنوي العام لجمعية البعثات الإفريقية (SMA)، المنعقد في روما اعتبارا من 30 نيسان/أبريل حتى 24 أيار/مايو الجاري، حول موضوع “عائلة مخلصة لرسالتها التبشيرية في سياق اليوم المعقد والمتغيِّر”، أكد البابا اهتمام الكرسي الرسولي، قائلا “أود أن أشارككم النداء لأجل أخيكم الأب بيرلويجي ماكّالّي، المختطف منذ عدة أشهر في النيجر”.

وخلص بيرغوليو داعيا الجمعية الى “المثابرة في التزامكم، بالتعاون الوثيق مع أعضاء الأديان والمؤسسات الأخرى”، وكذلك “في خدمة الأطفال والأشخاص الأكثر هشاشة، من ضحايا الحرب والمرض والاتجار بالبشر”.