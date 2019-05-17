رئيس شرطة إيطاليا: أقصى حذر من المقاتلين الأجانب بين تدفقات الهجرة من البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييللي “نحن نراقب التدفقات المهاجرة”، على طريق البلقان “كذلك من ناحية إمكانية تدفق مقاتلين أجانب”.

وفي تصريحات على هامش الدورة السادسة لـ”منتدى روما”، وهو اجتماع سنوي لرؤساء الشرطة في منطقة البلقان، رد غابرييللي على سؤال حول إمكانية وجود تهديد إرهابي ما من ناحية تدفقات الهجرة من البلقان، موضحا أن هذا الأمر “محتمل في بعض الحالات”.

وأشار رئيس الشرطة الى أنه “من وجهة النظر هذه، يكون الاهتمام عند أقصى درجاته”. واختتم بالقول إن “تركيزنا ينصب اليوم أكثر بكثير على هذه الحالات”، وبشكل خاص “بعد فقدان تنظيم (داعش) بُعده الجغرافي”.