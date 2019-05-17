وزير الخارجية الصيني: المصالح المشتركة مع أوروبا تفوق الإختلافات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- عقد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي وسفراء دوله الاعضاء لدى بكين، شدد خلاله على أن المصالح المشتركة للصين والاتحاد الأوروبي “تفوق الاختلافات بكثير”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الصينية، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (شينخوا)، على أهمية تحقيق نجاح تضافر مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية الاتحاد الأوروبي حول ارتباط أوروبا وآسيا.

ولمواجهة تعقيدات وتغيرات الأوضاع العالمية، اقترح وانغ “تعزيز الاتصال والحماية المشتركة للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والنظام التجاري التعددي القائم على القانون، وكذلك العمل معا لتعزيز الحضارة الإنسانية والتقدم الاجتماعي”. ونقلت الوكالة عن رئيس وفد الاتحاد الاوروبي والمبعوثين الدبلوماسيين التأكيد على “تمسك الاتحاد الأوروبي والصين بالتعددية وتعزيز التجارة الحرة لا يتفق فقط مع مصالح كلا الجانبين، بل يتسم أيضا بأهمية كبيرة لاستقرار وتنمية العالم”. وقالوا إن موقف الاتحاد الاوروبي “إيجابي” حيال المشاركة في بناء مبادرة الحزام والطريق