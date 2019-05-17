دي مايو يصف شريكه بالائتلاف الحاكم، سالفيني، بالمتكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير العمل والتنمية الاقتصادية الايطالي لويجي دي مايو شريكه في الإئتلاف الحاكم، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني بـ”المتكبر”، منوها بأن ما يستدعى إعلان حالة الطورائ هو “الفساد وليس الهجرة”.

وكان سالفيني، الذي يركز على سياسته المناهضة للهجرة لإستمالة أصوات الناخبين مع إقتراب الانتخابات البرلمانية الاوروبية، قد كرر رفضه السماح لسفينة إغاثة ألمانية أنقذت قبل يومين مهاجرين قبالة ليبيا، بالرسو في موانئ بلاده، معلنا أنه “لا يوجد رئيس وزراء ولا وزير من حركة خمس نجوم يمكنه تغيير ذلك”.

وقال دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، في تصريح للصحفيين “هناك شي مؤكد بأن هذه الغطرسة تزداد خاصة عندما يتعلق الامر بمسألة الهجرة وعندما يواجه حزب الرابطة صعوبات مع فضائح الفساد”، في إشارة إلى رفض سالفيني إقالة مسؤولين في حزبه متهمين في قضايا فساد.

وقال دي مايو “أنا لست هنا لتمثيل هذه الحيلة وصرف انتباه المواطنين عن حالة الطوارئ في الوقت الراهن وهي ليست الهجرة بل الفساد