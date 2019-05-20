موغيريني في زيارة لمنطقة القرن الأفريقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بجولة اليوم على بلدان منطقة القرن الأفريقي تستمر ثلاثة أيام.

وتبدأ الجولة الأفريقية من كينيا حيث من المقرر أن تلتقي المسؤولة الأوروبية برئيس الدولة وأعضاء الحكومة وستطلق أيضاً برنامجاً لدعم الأمن عبر الحدود.

ومن المقرر أيضاً أن تجري موغيريني لقاءات مع منظمات المجتمع المدني والشباب وان تفتتح مقراً جديداً لوفد الاتحاد الأوروبي في نيروبي.

كما ستتوجه موغيريني إلى كل من جيبوتي وأثيوبيا، حيث تجري لقاءات مع كبار المسؤولين في البلدين، وتتفقد العديد من البعثات الأوروبية العاملة في المنطقة والمشاريع الممولة أوروبياً أيضاً.

وفي أديس أبابا، ستجري موغيريني محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، من اجل “التحضير للاجتماعي الوزاري القادم بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي ومناقشة القضايا الإقليمية”، حسب البيان الصادر اليوم في بروكسل حول الزيارة.

وتعمل بروكسل على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي ودول القارة لمعالجة قضايا مثل التغير الناخي وإدارة ملف الهجرة وتعزيز الاستثمار خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية.