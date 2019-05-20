إيطاليا: تعديل المرسوم الأمني يشمل غرامات ومصادرات للسفن الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشفت تسريبات لنص المرسوم الأمني المكرر (قيد التنظيم حالياً)، أنه ينطوي على غرامات للمنظمات الإنسانية غير الحكومية التي تعنى بعمليات إنقاذ المهاجرين، بل ومصادرة سفنها أيضا.

هذا ما جاء في أحدث مسودة للمرسوم السالف الذكر، الذي حظيت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بنسخة منه، والمتوقع بحثه خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين، الذي يركز على مواجهة تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية.

وينطوي نص المسودة على مصادرة السفينة التابعة لمنظمة غير حكومية ما، “في حالة تكرار السلوك غير القانوني”، من جانبها، أو إذا “تجاوز عدد المهاجرين الذين تقلهم المائة شخص”، يضاف إلى ذلك “غرامات إدارية مالية تتراوح بين 10 ـ 50 ألف يورو”.

وكان خبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دعوا إيطاليا إلى سحب تدابير لوزير الداخلية ماتيو سالفيني، ضد جمعيات إنسانية غير حكومية تنشط في إنقاذ المهاجرين، وتحدث الخبراء في رسالة بتاريخ 15 أيار/مايو الجاري، عن توجيهين، “يستهدف أحدهما منظمة (Mediterranea) غير الحكومية”، بينما “يخطط الثاني لتغريم المنظمات الإنسانية التي تنقذ المهاجرين”.