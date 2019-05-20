بلجيكا: اقتراب موعد تسويق معكرونة محلية المصدر والصنع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت شركة إر. في. فود، عن قرب بدء تسويق مادة المعكرونة البلجيكية المصدر تحت علامة تجارية باسم بلغامبي.

ويأتي إطلاق المنتج الجديد، بعد نجاح مشروع رائد بدأ عام 2016، و تمثل في زراعة القمح الصلب المستخدم عادة لصناعة المعكرونة.

وانطلق المشروع بعد تجارب زراعية في منطقة تقع في شرق البلاد.

ويقول الخبير الزراعي توماس مور هوغسكول، المشرف على المشروع، بأن نجاح التجربة يعود إلى خصائص التربة التي تشابه إلى حد كبير تربة المناطق المتوسطية التي يُزرع فيها عادة القمح الصلب.

ويقول الخبير: “لدينا في بعض مناطق شرق البلاد تربة رملية، طرية، قادرة على الاحتفاظ بالحرارة لفترة طويلة، وكذلك على تمرير المياه”.

ومن الممكن استخدام القمح الصلب المنتج في بلجيكا حالياً لإنتاج مختلف أشكال و أنواع المعكرونة، “يتمتع المنتج بخصائص مثيلاته المنتجة في دول المتوسط، إن لم يكن قد تفوق عليها”، وفق الشركة الراعية للمشروع.

وستسمح عمليات زراعة القمح الصلب في بلجيكا، للمزارعين المحليين بتنويع محاصيلهم وبالتالي مصادر دخلهم.

هذا وسيتوفر المنتج الجديد في أسواق البلاد اعتباراً من نهاية شهر حزيران/يونيو القادم، إذ أن العديد من شركات التجزئة قد أعلنت عن نيتها تسويقه.