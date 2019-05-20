سالفيني متفائل بشأن أداء حزبه في الانتخابات الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفيني أنه سيكون راضيا تمام الرضا اذا تحصل حزبه “الرابطة” على 20% فما فوق من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الاوروبية المقررة يوم الاحد المقبل، 26 أيار/مايو الجاري.

وقال سالفيني، في حوار مع إحدى قنوات التلفزة الخاصة، “قبل خمس سنوات حصلنا على 6% من أصوات الناخبين في الانتخابات الاوروبية وفي العام الماضي (الانتخابات البرلمانية الوطنية) نلنا 17% من الاصوات. إذا فزنا بـ 20% فما فوق هذا يعني أننا نحظى كحزب سياسي بتقدير كبير من الإيطاليين”.

ورجحت إستطلاعات جرت مؤخراً حول توجهات الناخبين، أن يكون حزب سالفيني الحزب الاول على المستوى الوطني في البرلمان الاوروبي القادم والثاني من حيث التمثيل على المستوى الاوروبي بعد الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني.