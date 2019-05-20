الصين تستضيف الشهر القادم المعرض الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين – أعلنت الصين أنها ستستضيف المعرض الدولي الـ16 للشركات الصغيرة والمتوسطة في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد في شهر حزيران/يونيو المقبل، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية (شينخوا)

وقال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وانغ جيانغ بينغ، خلال مؤتمر صحفي، إنه “بحلول اليوم الاثنين، أكدت 31 دولة ومنطقة ومنظمة دولية مشاركتها في المعرض الذي سيقام في الفترة من 24 حتى 27 حزيران/يونيو”.

وبحسب وانغ، سيوفر معرض هذا العام، ن أجل خدمة أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أقسام جديدة من أجل مفاوضات تجارية والترويج للخدمات الابتكارية. وأوضح أنه تحت شعار “الذكاء والحكمة والتصنيع الذكي والحفاظ على الطاقة” سيعرض المعرض تكنولوجيات جديدة في مجالات البيانات الضخمة والإنترنت الصناعي والتصنيع الذكي وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص جديدة في التنمية المتكاملة.

وأعلن المسؤول الصيني أنه سيجري تشغيل منصة إلكترونية لمعرض هذا العام وبذل المزيد من الجهود لإتمام صفقات إلكترونية في المستقبل. والمعرض الذي أطلقته الحكومة الصينية في 2004 لتدعيم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز التبادلات والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية ونظيراتها في الخارج