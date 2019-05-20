إيطاليا تطالب بتوضيحات من خبراء أمميين حول إدانتهم لمشروع مرسوم حول الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أن وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي طلب من ممثل بلاده الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف التواصل مع خبراء حقوق الإنسان الامميين، الذين إنتقدوا في رسالة مشروع مرسوم أمني إضافي بشأن المهاجرين، لمعرفة معلومات أكثر دقة حول المصادر التي استخدموها في إستقاء معلوماتهم.

وقد أكد في وقت سابق اليوم الاثنين خبراء الامم المتحدة في بيان، الموقف الذي عبروا عنه في الرسالة الموقعة والمرسلة إلى الحكومة الايطالية بشأن إدانة مشروع المرسوم الذي اقترحه وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، والذي ينص على “غرامات لمن يساعد المهاجرين في البحر”.

واوضحت مذكرة من وزارة الخارجية الايطالية أن مثل هذه “المراسلات” التي تم تلقيها من خبراء حقوق الانسان بالامم المتحدة، هي “رسائل حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان حدثت أو على وشك الحدوث”، والتي يعتمد محتواها “على معلومات تم تلقيها من مصادر مختلفة والتي، في بعض الأحيان، كانت غير دقيقة أو غير موثوق بها”.

واضافت المذكرة “كلف الوزير أمس (الأحد) السفير الايطالي لدى الامم المتحدة في جنيف الاتصال بالخبراء الموقعين على الخطاب لطلب عناصر أكثر دقة حول المصادر، منهجية وتوقيت عملهم للرد في الوقت المناسب على رسالتهم”.

ونوهت الخارجية بأن رسالة الخبراء جاءت في إطار ما يسمى “الإجراءات الخاصة”، وهو اسم عام يحدد الآليات المعتادة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان ومراقبتها وتقديم المشورة بشأنها والإبلاغ عنها في مختلف الدول.