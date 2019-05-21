سالفيني: أعتقد أنني أنقذ أرواح المهاجرين بحمايتي للإيطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن الإعتقاد بأنه ينقذ أرواح المهاجرين بحمايته لحياة الإيطاليين.

وأضاف وزير الداخلية في تصريحات متلفزة الثلاثاء، “لقد خفضنا عمليات رسو قوارب الهجرة بنسبة 90٪ مقارنة بالعام الماضي”، مبينا أن “هذا يعني خفض عدد الوفيات في عرض البحر”، وبالتالي “انخفاض نسبة الجريمة”.

وأشار نائب رئيس الحكومة الى انه “لا يمكن لبعض الأفراد العاديين (في إشارة الى أعضاء منظمات إنقاذ المهاجرين غير الحكومية) أن يقرروا الذهاب إلى المناطق التي تجري فيها ممارسة الاتجار بالبشر”.

وخلص زعيم حزب الرابطة الى القول “أنا أهتم بإنقاذ الأرواح (المهاجرين) من خلال صون أمن الإيطاليين، وهذا ما أقوم به”.