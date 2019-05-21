متحدثة أوروبية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية معنية بمراقبة سلوك ايران النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن مراقبة أنشطة ايران النووية تدخل ضمن صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي كلام مايا كوسيانيتش، في إطار تعليقها على اعلان ايران مضاعفة انتاجها من اليورانيوم المخصب، على أثر تصاعد التوتر بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المتحدثة الى أن الاتفاق الموقع بين ايران ومجموعة 5+1 عام 2015 أوكل للوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة معاينة مدى التزام ايران ببنود الاتفاق، والتي تحدد في جزء منها كميات اليورانيوم المخصب ونسبة التخصيب.

ولكن المتحدثة أكدت أن المؤسسات الأوروبية تتابع تطورات الملف الإيراني باهتمام، مشددة على وجود 14 تقريراً صادراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التزام ايران بالشق المناط بها في الاتفاق.

وتابعت كوسيانيتش: “بشكل عام، نحن مصرون على متابعة تنفيذ الاتفاق، ما دامت ايران تقوم بالأمر نفسه”.

هذا ولا يريد الاتحاد الأوروبي، حسب بعض مصادره، اتخاذ قرار بالانسحاب من الاتفاق دون الحصول على تغطية “رسمية” من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت ايران قد أعلنت أنها سترفع معدلات انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% إلى أربعة أضعاف عن النسبة المحددة للانتاج في الاتفاق.

هذا وقد أدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، إلى تصاعد التوتر في منطقة الخليج، وكذلك على المستوى الدولي، وازدياد المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة في هذه المنطقة.