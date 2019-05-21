رئيس أساقفة إيطاليا: فلنكن الوجه الأفضل لأوروبا بالنسبة للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي “كإيطاليين، يجب علينا أن نكون الوجه الأفضل لأوروبا، لإعطاء مزيد من الفخر لشبابنا وللمهاجرين ولكل من يرسوا على شواطئنا، لأننا أول وجهة لهم”.

وفي حديثه عن الانتخابات الأوروبية المقبلة، خلال اليوم الثاني لأعمال الجمعية العامة لمجلس الأساقفة الإيطاليين الذي بدأ أمس بمداخلة للبابا فرنسيس في قاعة السينودس بالفاتيكان، أشار الكاردينال باسّيتّي إلى أن “المشروع الأوروبي جزء لا يتجزأ من البحر المتوسط”.

وخلص المسؤول الفاتيكاني الى القول إن “من الضروري من هذا المنطلق، المساهمة بتعزيز ثقافة الحوار والسلام”، وذلك “لأجل مستقبل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بأسرها”.