مسؤول إيطالي: السياسة تضلل حول المهاجرين لتغذية التوتر فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال مسؤول محلي إيطالي إن “السياسة تستمر بتضليل الناس”، في مجال الاخبار عن المهاجرين، وذلك “لإثارة التوتر على الساحة فقط”، وبشكل خاص “خلال فترة الانتخابات هذه”.

جاء ذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة التي وقعت أمس الأول على جزيرة لامبيدوزا، حيث تتهادى سفينة (سي ووتش) قبالة الشواطئ طوال اليوم، في ظل إعلان الحكومة عدم امكانية هبوط أحد من على متنها، بينما قام وكيل نيابة أغريجينتو لويجي باتروناجّو بإنزال المهاجرين عند المساء.

وبهذا الصدد، أضاف عمدة لامبيدوزا (صقلية ـ جنوب) سالفاتوري مارتيللو، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يجب أن نوضح بعض الشيء الأدوار التي يلعبها كل منا الآن”، فـ”هناك تجاوز في الإختصاصات بين الوزارات والمؤسسات، ولم يعد الناس يفهمون شيئًا”.

وأشار رئيس البلدية الى أن “هذا مثال تقليدي لما حدث على جزيرة لامبيدوزا”، فقد “وقعت أمور كثيرة، وفي الوقت نفسه، يجب أن نفهم على سبيل المثال، من يأمر في البحر”، متسائلا “هل هي وزارة الدفاع؟”.

ونوه العمدة مارتيللو بأنه “إن كان هناك ما هو غير نظامي أو قانوني، فهذا من صميم عمل النيابة”، ثم هناك “السياسة، التي كما ذكرت سابقا، تضلل الناس فقط لإثارة التوتر على الساحة لأغراض انتخابية”.