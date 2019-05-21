الاتحاد الأوروبي يقر منع استخدام البلاستيك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم تعليمات لمنع استخدام المنتجات المصنعة من البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة اعتباراً من عام 2021.

وتنص التعليمات الجديدة على منع استخدام أي منتجات مصنعة كلياً أو جزئياً من البلاستيك والمخصصة للاستعمال لمرة واحدة، وبشكل خاص الأطباق، السكاكين والملاعق البلاستيكية والمواد المستخدمة لاستهلاك الوجبات السريعة والمشروبات وغير ذلك.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت عام 2018 اقتراحاً تشريعياً لمنع استخدام هذه المنتجات اعتباراً من 2021.

وتؤكد الدول الأعضاء على وجود بدائل عملية لهذه المنتجات يمكن استخداماً حرصاً على سلامة البيئة.

وتشكل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الوحيد 70% من النفايات البحرية التي يتم العثور عليها على الشواطئ الأوروبية، الأمر الذي يجعل من التعامل معها تحدياً حقيقياً.

كما تحدد التعليمات الجديدة مهلة للدول الأعضاء تمتد حتى 2029 لإعادة جمع 90% من القوارير البلاستيكية المستخدمة في أسواقها بدل رميها في البحار والمحيطات.

وتفرض التعليمات الجديدة على الأوروبيين تصنيع شكل جديد من القوارير البلاستيكية بحيث تحتوي على ما نسبته 25 إلى 30% على الأقل من المواد الممكن تدويرها وذلك حتى عام 2030.

هذا ويأتي التحرك الأخير في إطار عمل المؤسسات والدول الأوروبية على محاربة تلوث البيئة والتغير المناخي.