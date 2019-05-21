إيطاليا: إعتقالات على خلفية إرسال ثلاث طرود متفجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عمليات إعتقال ضد ثلاثة عناصر متشددة من حركة انفصالية متمردة، تنفيذا لأمر حجز احترازي صادر عن قاضي محكمة ميلانو، بناء على طلب مكتب المدعي العام.

وقالت وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) في مذكرة، أن “المسؤولية عن الهجمات الإرهابية أو التخريبية المرتبطة بإرسال ثلاث طرود متفجرة، ثبتت ضد الأشخاص المعتقلين، خلال عملية في مجال مكافحة الإرهاب”، وهم “جوزيبي برونا (49 عامًا) صقلي مقيم في فيرّارا، روبيرتو فيروزبور (23 عاماً) من أصل إيراني مقيم ويعمل في مودينا، وناتاشو سافيو (35 عاماً) من تورينو”.

وذكر بيان الوحدة الأمنية أن “هذا الحكم يأتي ثمرة نشاط تحقيقي بدأ عام 2017، إثر وصول ثلاثة مظاريف متفجرة، في 7 حزيران/يونيو 2017، إلى قاضيي مكتب المدعي العام في محكمة تورينو روبيرتو ماريا سبارانيا وأنتونيو ريناودو، المشاركين بالتحقيقات حول الأناركيين”، وفي “12 حزيران/يونيو 2017 إلى مدير إدارة سجون روما آنذاك، سانتي كونسولو”.

وخلصت وحدة عمليات الدرك الى القول إن “المتفجرات المؤلفة من آلية تعمل بالسحب، كان بإمكانها استنادا الى قوتها التفجيرية، أن تؤدي الى فقدان حياة مستلميها”.